الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف الطبي على 1400 مواطن بقافلة طبية بـ«حاجر إدفو»

قافلة طبية
قافلة طبية

تستكمل الأجهزة المعنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني جهودها لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة في ظل تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة".

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قافلة طبية 

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التي قامت بتنظيمها مؤسسة إبراهيم بدران للأعمال الخيرية بقرية “حاجر إدفو”، حيث نجحت جهود القافلة في إجراء الكشف الطبي على 1400 مواطن على يد أساتذة من جامعة القاهرة وعين شمس، وخاصة أنها شملت العديد من التخصصات الطبية، بجانب معامل التحاليل، كما تم صرف الأدوية، وتحويل بعض الحالات إلى القاهرة والمستشفيات الكبرى لإجراء العمليات الجراحية المختلفة.

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قافلة طبية 

ومن جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجهود مؤسسات المجتمع المدنى التي تساهم في تحويل مبادرة حياة كريمة لواقع فعلي ملموس على الأرض من أجل الإرتقاء بمستوى المعيشة والخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا ليجسد ذلك نموذجًا يحتذى به فى المشاركة المجتمعية الجادة ومساندة العمل الحكومي لتوفير أوجه الرعاية المتكاملة للمواطن البسيط.

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قافلة طبية 

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يعزز روح التلاحم والتعاون والتماسك الذي تعيشه مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي والذى يضع دائمًا تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة لأبنائه بمختلف المناطق والقرى والنجوع فى مقدمة أولوياته واهتماماته. 

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قافلة طبية 
أسوان الكشف الطبى مبادرة الرئيس محافظ أسوان المجتمع المدنى المشاركة المجتمعية الأكثر احتياجا قافلة طبية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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