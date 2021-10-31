إيقاف زواج طفلة قاصر بأسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تمكن اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة من إنقاذ طفلة "14عامًا" وإيقاف زواجها بقرية النواورة بمركز البداري وذلك بالتعاون مع اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز البداري والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأضاف محافظ أسيوط إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمتطوعين لتوعية المواطنين بالعادات والتقاليد الخاطئة كـ"الزواج المبكرة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتي من بينها لجان حماية الطفل العامة والفرعية والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومديرية الأمن لسرعة استجابتهم وتعاونهم فيما بينهم لدعم وتعزيز حماية حقوق الأطفال بإنقاذ هذه الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مبادرات أو برامج توعية للمجتمع والمواطنين في القرى والنجوع لنبذ العادات السيئة أو أي شكل من أشكال الخطر والانتهاك لحقوق الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة والتأكيد على بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية بمخاطر زواج الأطفال وما له من عواقب وإهدار حقوق الطفلة القانونية.

كانت منظومة نجدة الطفل قد تلقت بلاغاً رقم (32409/7) من أحد المواطنين ـ رفض ذكر اسمه ـ يفيد بأنه سيتم تزويج الطفلة "ر.م.ا" ـ 14 عامًا ـ رغم صغر سنها وعدم بلوغها السن القانونية لأبن عمها وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة حيث تم إحالة البلاغ إلي اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة بقيادة منار كامل مدير الوحدة العامة بالمحافظة والتي بدورها أحالته إلى اللجنة الفرعية بمركز البداري للتأكد من صحة الواقعة وأفادت بتواجد الطفلة بفستان الزفاف المقام بقرية النواورة ما أدى إلى التدخل السريع وإيقاف الزواج وتحرير محضر بمركز شرطة البداري واحالته لنيابة البداري الجزئية التي قامت بدورها باستدعاء والد الطفلة للنيابة العامة حيث تم التوقيع على المحضر وتحرير اقرار على نفسه والعريس بحسن رعاية الطفلة وعدم إتمام زواجها إلا بعد إتمامها السن القانونية.



وناشدت منار كامل مدير وحدة الطفل بالمحافظة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو تقديم المشورة من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري لافته إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بهذا القطاع وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة والفعاليات المختلفة وهو ما يظهر جلياً في الدعم الذي تشهده وحده الطفل بالمحافظة مشيرة إلى التعاون المثمر بين الوحدة العامة للطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة بقيادة حسني الطويل مقرر فرع المجلس بأسيوط وباقي الجهات الشريكة والعمل على القضاء على كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات ونبذ العنف ضدهن ورفع الوعي في هذا الشأن والتأكيد على حقهن في التعلم والرعاية الصحية.