«مهندسو أسيوط» تعتمد الميزانية المالية بأرصدة تتجاوز الـ22 مليون

عقدت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس حمادة تغيان أبو عيطة أمين عام النقابة الفرعية، وأمانة المهندس أبو العيون عرفات أمين الصندوق، جلسة الجمعية العمومية العادية، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالي المنتهى فى 31 ديسمبر 2020م لنقابة المهندسين الفرعية.

بدأت فعاليات الجلسة بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم، وأعقب ذلك كلمة المهندس عبد الحكيم عليان نقيب مهندسي أسيوط والتي أكد فيها إنه رغم ما آلم بالعالم أجمع من تفشي لوباء كورونا، وتأثرت اقتصاديات العالم بأسره نتيجة ظهوره، إلا أن نقابة المهندسين الفرعية قد حققت في عام 2020 م الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات، وقدمت خدمات عديدة للمهندسين وذويهم امتدت تلك الخدمات إلى بيوتهم حال رغبتهم في ذلك، وكانت أول النقابات التي اتخذت خطوات فعالة لمواجهة الوباء من حيث توفير أطنان من الكحول والآلاف الكمامات وتوزيعها بأسعار مخفضة للسادة المهندسين وتوصيلها لهم، ووفرت أسطوانات أكسجين مجانًا لمن يرغب، وتم زيادة نسب الدعم المقدمة من صندوق الأزمات للمصابين وأسرهم.

جانب من الجمعية العمومية

منوهًا إلى إنه بالرغم مما شهدته السنوات الثماني الماضية من إنشاءات وافتتاح مقرات وأعمال تطوير وارتقاء بخدمات وأنشطة متنوعة وغير ذلك، إلا أن عمل المجلس يهدف إلى بناء نقابة قوية يتم فيها استعادة منظومة القيم والمبادئ، مشددًا على إنه لا توجد نقابة قوية مزدهرة إلا حيثما يكون أعضاؤها على أعلى مستوى من العلم والكفاءة والشرف والوطنية، ولا توجد نقابة متماسكة وصلبة إلا حيثما تروى بالمحبة والتضافر والتعاون والتضامن والعمل المشترك البعيد كل البعد عن الزيف والكذب والتشكيك، داعيًا جموع المهندسين إلى العمل سويًا لتحقيق كافة التطلعات.

وأعقب ذلك استعراض المهندس حمادة تغيان حسين، أمين عام النقابة الفرعية لأنشطة وإنجازات النقابة خلال العام المنصرم رغم ما أصاب العالم من تفشي واسع لجائحة كورونا إلا أن إنجازات النقابة قد تنوعت لتشمل: تحسين مستوى الخدمات النقابية، وتوجيه زيادة الموارد التي نجحت في تعظيم الاستفادة منها لدعم الأنشطة لما في صالح المهندسين من: رحلات سياحة داخلية ومصايف –ندوات ومؤتمرات وورش - تطوير النادي والنقابة - النشاط الرياضي - تفعيل الدور الاجتماعي–تنمية موارد النقابة - مزاولة المهنة – المعاشات - الرعاية الصحية، منوهًا إلى دور النقابة في دعم طلاب كلية الهندسة والخريجين، وزيادة قيمة الحد الأقصى للخدمات العلاجية بنسب المساهمة المتعارف عليها بالمشروع موزعة على الخدمة العلاجية والعناية المركزة والتحاليل والأشعة الطبية، وتفعيل المنظومة الطبية الذكية للمهندسين وأسرهم ،لافتًا إلى أنه تم زيادة قيمة دعم الرعاية الصحية لمصابي كورونا إلى 30 ألف جنيه، تخفيفًا للأعباء المادية التي وقعت على كاهل المهندسين، نظير الجائحة التي يمر بها العالم.

وأشار "تغيان" إلى قيام نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط بتوزيع نحو 40 ألف كمامة على مهندسي أسيوط وذويهم، بالإضافة إلى خمسة آلاف لتر كحولي وذلك بأسعار مدعمة من النقابة، حيث كانت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط أول نقابة مهنية في مصر تقوم بتوفير الكحول لأعضائها، وتعاقدت النقابة مع شركات انتاج كمامات وكحول لشراء المستلزمات المطلوبة ومن ثم بيعها للمهندسين وذويهم بأسعار مدعمة، كما تم عمل تطوير وإنشاءات بالنادي، كذا تنظيم 21 رحلة سياحية للمهندسين وذويهم مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لاستلام أرض النادي الاجتماعي للمهندسين بمدينة منفلوط، وتخصيص مساحة 1300 متر مربع على ترعة الإبراهيمية، لافتًا إلى نجاح النقابة في الانتهاء من إجراءات تخصيص 20000 م2 لإنشاء نادي اجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب أنشطة النادي والتزايد المستمر في أعداد المهندسين، وفيما يخص الإسكان فقد أوضح أمين النقابة إلى إنه جارٍ الآن تخصيص قطعة أرض لإقامة كمبوند سكني للمهندسين وأسرهم، بالإضافة إلى تخصيص 5 عمارات سكنية بالحي الرابع بالرحاب بمدينة أسيوط الجديدة.

جانب من الجمعية العمومية

وقدم المهندس أبو العيون عرفات توني، أمين الصندوق، تقرير ميزانية العام المالي المنتهي في 31/ 12 / 2020م، والذي أوضح فيه أن النقابة رغم تفشي فيروس كورونا وتأثيره على اقتصاديات العالم إلا إن النقابة الفرعية بأسيوط نجحت في زيادة قيمة فائض هذا العام لتقارب الستة ملايين جنيه، موضحًا أن هناك زيادة في الإيرادات عن العام السابق ونقص فى المصروفات عن العام السابق مما أدى إلى زيادة فى الفائض هذا العام عن العام السابق بمقدار 2647848.00 جنيهاً حيث بلغ فائض العام الحالي مبلغ 5993519.00 وفائض العام السابق 3525671.00 ، كما بلغت أرصدة البنوك في نهاية عام 2020 مبلغ 22067163 بزيادة قدرها 9573736 عن العام السابق، كما تم زيادة أصول النقابة هذا العام بحوالي 12383214 جنيه متمثلة في جهود النقابة في شراء أرض بأسيوط الجديدة لإقامة نادى اجتماعي عليها.

وعرض الدكتور أحمد شهير، المحاسب القانوني وخبير الضرائب وأستاذ المحاسبة والمراجعة والضرائب بكلية التجارة جامعة أسيوط، القوائم المالية عن السنة المنتهية، والإيرادات والمصروفات، والمقبوضات والمدفوعات، بالإضافة إلى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراجع الحسابات.

وفي ختام انعقاد الجمعية وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسي أسيوط بأغلبية كبيرة وسط معارضة 71 مهندسًا من إجمالي 226 مهندسًا شاركوا في فعاليات الجمعية على اعتماد الميزانية عن العام المنصرم، واختتمت الجمعية التي قدم فعالياتها هيثم محمد ثابت المستشار الإعلامي للنقابة، جلستها بالإعلان عن اعتماد ميزانية العام المنصرم 2020 م وتقرير مراجع الحسابات.