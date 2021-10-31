3410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 3410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى مليونين و787 ألفا و276 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الأحد.

وتراجعت نسبة النتائج الإيجابية لاختبارات الفيروس إلى 7.2 %. وسجلت البلاد 5825 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و698 ألفا و871، بينما سجلت 128 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 43 ألفا و172 .

وفي سياق متصل، تسلمت الفلبين أكثر من 900 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ كورونا الذي تصنعه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وقال المسؤول الحكومي عن شراء اللقاحات وتوزيعها في البلاد كارليتو جالفيز جونيور، حسب ما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، إنه من المتوقع أن تستلم البلاد ما لا يقل عن 50 إلى 60 مليون جرعة من اللقاح خلال الشهرين المتبقيين من العام.

ووصل إجمالي 973 ألفا و440 جرعة من لقاح "فايزر" اشترتها الحكومة الفلبينية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي الليلة الماضية.

ومن المقرر تخصيص جزء من الجرعات لتحصين القصر ضد كوفيد-19، إذ سيبدأ طرح اللقاحات للأطفال على المستوى الوطني اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتهدف الحكومة الفلبينية إلى استكمال تحصين أكثر من 12.7 مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بحلول نهاية عام 2021.

كما تسلمت الفلبين اليوم السبت أكثر من مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، كتبرع من الحكومة اليابانية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن) الفلبينية الناطقة بالإنجليزية أن الشحنة المؤلفة من مليون و65 ألفا و600 جرعة لقاح وصلت إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن طائرة تابعة لشركة خطوط "أول نيبون" الجوية اليابانية.