الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3410 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

سجلت الفلبين 3410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى مليونين و787 ألفا و276 حالة، طبقا لما ذكرته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم الأحد.
وتراجعت نسبة النتائج الإيجابية لاختبارات الفيروس إلى 7.2 %. وسجلت البلاد 5825 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى مليونين و698 ألفا و871، بينما سجلت 128 حالة وفاة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 43 ألفا و172 .

وفي سياق متصل، تسلمت الفلبين أكثر من 900 ألف جرعة من اللقاح المضاد لـ كورونا الذي تصنعه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وقال المسؤول الحكومي عن شراء اللقاحات وتوزيعها في البلاد كارليتو جالفيز جونيور، حسب ما نقلته صحيفة فلبين ستار المحلية، إنه من المتوقع أن تستلم البلاد ما لا يقل عن 50 إلى 60 مليون جرعة من اللقاح خلال الشهرين المتبقيين من العام.

ووصل إجمالي 973 ألفا و440 جرعة من لقاح "فايزر" اشترتها الحكومة الفلبينية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار نينوي أكينو الدولي الليلة الماضية.

ومن المقرر تخصيص جزء من الجرعات لتحصين القصر ضد كوفيد-19، إذ سيبدأ طرح اللقاحات للأطفال على المستوى الوطني اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وتهدف الحكومة الفلبينية إلى استكمال تحصين أكثر من 12.7 مليون قاصر تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بحلول نهاية عام 2021.

كما تسلمت الفلبين اليوم السبت أكثر من مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، كتبرع من الحكومة اليابانية.

وذكرت شبكة (إيه.بي.إس-سي.بي.إن) الفلبينية الناطقة بالإنجليزية أن الشحنة المؤلفة من مليون و65 ألفا و600 جرعة لقاح وصلت إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن طائرة تابعة لشركة خطوط "أول نيبون" الجوية اليابانية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

جريمة كشفها «الخوف».. أب يُحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

في 14 نقطة.. «التخطيط» تكشف ملامح خطة النهوض بالمحليات

الرئيس السيسى يتجه إلى جلاسجو لحضور «قمة المناخ»

تطورات جديدة حول «الخناقة المرعبة» أمام «حقوق الإسكندرية»

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)