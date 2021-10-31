نائب محافظ القاهرة تشارك في حفل لتدشين تطوير مساجد آل البيت

شاركت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في حفل مؤسسة "مودة"، لتدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت (السيدة زينب – السيدة عائشة – السيدة نفيسة)، بنطاق المنطقة الجنوبية.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن مشروع تطوير مساجد آل البيت، سيبدأ بمسجد "السيدة عائشة"، في نطاق حي الخليفة.

من جانبه أعلن الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مودة"، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال الحفل، أن تدشين مشروع تطوير مساجد آل البيت، سيتم بما يليق بمكانتهم جميعا، و شارك في الحفل، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ونقيب الأشراف، والدكتور محمد أبوهاشم، شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور أسامة الأزهري، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب السابق.

وأعربت نائب المحافظ، عن فخرها بالمشاركة في مشروع التطويرل نتائجه الإيجابية، خاصة وأنه يربط المشروع الديني والتاريخي والوطني بأهل بيت الله وأضرحتهم و المساهمة في تشجيع المسلمين في الإقبال على زيارة هذه المقامات لأحباب رسول الله وآل بيته,

وقال الدكتور علي جمعة في كلمته، إن تدشين مؤسسة "مودة" مشروع التطوير، دليل على حب المصريين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فحب الرسول هو نبض الحياة، وهو باب الوصول لرب العالمين، والبداية الصحيحة لكل عمل رابح.