الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مراجعة مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار في أسيوط

مخرات السيول
مخرات السيول

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قيادات المحافظة بالتنسيق مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي مديرية الري بالمرور على جميع مخرات السيول وتطهيرها وإزالة التعديات عليها، والتأكد من جاهزيتها تمامًا لاستقبال أية أمطار أو سيول متوقعة مؤكدًا أن جاهزية المخرات تعد العامل الرئيسي في مواجهة الأزمة.

السكرتير المساعد والمرور على مخرات السيول (7) (1)


كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية لمناقشة ومراجعة التدابير والاستعدادات التي جرى اتخاذها استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وكيفية التعامل مع الأزمة والإمكانات المتاحة لكل جهة للتعامل في أسرع وقت.

السكرتير المساعد والمرور على مخرات السيول (8)

جولة لتفقد مخرات السيول بمركز الفتح

وفي هذا الإطار قام العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية للمرور على بعض مخرات السيول بمركز الفتح يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه، ومسئولي الري وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وإزالة الحشائش، والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسيوط بمراجعة كل مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول وتطهيرها.

السكرتير المساعد والمرور على مخرات السيول (9)

تأتي هذه الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها محافظة أسيوط في إطار توجيهات المحافظ اللواء عصام سعد بضرورة تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وإزالة العوائق من المجرى أولا بأول لاستقبال فصل الشتاء و استعدادا لأية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة.

السكرتير المساعد والمرور على مخرات السيول (7)
مجلس الوزراء اسيوط محافظة وزارة الصحة محمد صلاح محافظ أسيوط استعدادات السكرتير العام فصل الشتاء اللواء عصام سعد تطهير المصارف

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وائل لطفي

عدو الفساد

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