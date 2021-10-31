مراجعة مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار في أسيوط

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، قيادات المحافظة بالتنسيق مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي مديرية الري بالمرور على جميع مخرات السيول وتطهيرها وإزالة التعديات عليها، والتأكد من جاهزيتها تمامًا لاستقبال أية أمطار أو سيول متوقعة مؤكدًا أن جاهزية المخرات تعد العامل الرئيسي في مواجهة الأزمة.



كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات سابقة مع كافة الجهات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية لمناقشة ومراجعة التدابير والاستعدادات التي جرى اتخاذها استعدادًا لفصل الشتاء وتحسبا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وكيفية التعامل مع الأزمة والإمكانات المتاحة لكل جهة للتعامل في أسرع وقت.

جولة لتفقد مخرات السيول بمركز الفتح

وفي هذا الإطار قام العميد محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية للمرور على بعض مخرات السيول بمركز الفتح يرافقه عبدالرؤوف النمر رئيس المركز ونوابه، ومسئولي الري وأعضاء اللجنة المشكلة للمرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها وإزالة الحشائش، والوقوف على مدى صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول أو أمطار وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ أسيوط بمراجعة كل مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول وتطهيرها.

تأتي هذه الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها محافظة أسيوط في إطار توجيهات المحافظ اللواء عصام سعد بضرورة تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وإزالة العوائق من المجرى أولا بأول لاستقبال فصل الشتاء و استعدادا لأية تقلبات جوية خلال الفترة القادمة.