الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط هارب من حكم بغرامة 2.5 مليون جنيه في منشأة ناصر

أمن
أمن

تمكن ضباط  مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى قضية مبانى، بغرامة مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، مختبئًا في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط المطلوب التنفيذ عليهم فى القضايا المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "مبانى" والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2.5 مليون وخمسمائة ألف جنيه.

بمواجهة المتهم المذكور بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة وزارة الداخلية ضبط احد الأشخاص قسم شرطة منشأة ناصر مطلوب التنفيذ عليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

جريمة كشفها «الخوف».. أب يُحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

في 14 نقطة.. «التخطيط» تكشف ملامح خطة النهوض بالمحليات

الرئيس السيسى يتجه إلى جلاسجو لحضور «قمة المناخ»

تطورات جديدة حول «الخناقة المرعبة» أمام «حقوق الإسكندرية»

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلى يوافق على تصاريح بناء للفلسطينيين بالضفة المُحتلة

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)