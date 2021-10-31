أمن القاهرة: ضبط هارب من 16 سنة سجنًا و18 مليون جنيه غرامات

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه فى قضايا مبانٍ، بإجمالى غرامات تجاوزت مبلغ 18 مليون جنيه، في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول، مطلوب التنفيذ عليه فى 20 حكم وغرامات "مبانٍ"، بإجمالي حبس 16 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت (18.369.000 مليون جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.