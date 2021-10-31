الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس الوزراء يصل إلى الأقصر للمشاركة باليوم العالمى للمدن

مؤتمر المدن العالمي
مؤتمر المدن العالمي

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر مؤتمر اليوم العالمي للمدن، المقام بمحافظة الأقصر، والمقرر له اليوم وغداً.

استقبل مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

ومن المقرر أن يلقي مدبولي كلمة في الافتتاح الرسمي لليوم العالمي المدن.

وكان وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، قد أكد أن استضافة مصر اليوم العالمى للمدن، المقرر له يومي السبت والأحد 30 و31 أكتوبر، يمثل فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية المتطورة والبنية التحتية، حيث يجرى إنشاء أكثر من 14 مدينة ذكية جديدة وتطوير المدن القائمة وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في  تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة، وإطلاق برنامج طموح للقضاء على المناطق غير الآمنة بمختلف المحافظات.

وأوضح شعراوى أن هذا الحدث الدولى المهم يتزامن مع دخول مصر عصر المدن الذكية الذي يحقق التطور التكنولوجى فى إطار جهود الحكومة للتحول إلى المجتمع الرقمى، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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