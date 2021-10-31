الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الحملة القومية لمناهضة زواج الأطفال تحت شعار «لسه نوارة» بأسيوط

حملة مناهضة الزواج
حملة مناهضة الزواج المبكر

انطلق بمحافظة أسيوط فاعليات المبادرة القومية لمناهضة زواج الأطفال تحت شعار "لسه نوارة من حقها تعيش طفولتها وسنها" لتجوب شوارع قرية الزرابي بأبوتيج ضمن مبادرة الرئاسة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وكشف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن الحملة تستهدف التوعية عن مخاطر زواج الأطفال وتستهدف قرية الزرابي بأبوتيج ضمن قرى حياة كريمة لتستمر الحملة على مدار خمسة أيام تشمل ندوات ولقاءات وعروض مسرحية ومعسكر داخل القرية وذلك تحت رعاية الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام لمجلس الطفولة والأمومة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة إن الحملة تقوم بتنظيم ندوات لتوعيه السيدات بمخاطر الزواج المبكر بالإضافة إلى تنظيم عرض مسرح عرائس لتلاميذ المدارس ووقفة تضامنية “لا لزواج الأطفال” كما أنه يتم تسيير جولات بالشوارع والمقاهي والحديث مع المواطنين في محافظة للحد من ظاهرة الزواج المبكر.

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن الحملة تقوم بتوعية المواطنين بقانون الطفل خاصة تحديد السن القانونية لتسجيل الزواج في مصر ب 18 سنة ولكن لا تزال الفتيات يتزوجن بدون تسجيل أو الإبلاغ عن زيجاتهن أو تسجيل أطفالهن المولودين قبل السن القانونية للزواج.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة إنه يتم التوعية بأن الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشر يعانين من آثار سلبية على صحتهن وتعليمهن ومشاركتهن في سوق العمل ومخاطر الإصابة بالفيروسات والأمراض الأخرى فالزواج المبكر لا يؤثر على رفاهية الفتيات فحسب بل يؤثر سلبًا على الأمة كلها مع وجود آثار واضحة على معدلات الخصوبة المرتفعة وإيصال الأطفال غير الصالح إلى الأمهات الشابات وصحة الشابات التي ترتبط بشكل رئيسي بإنجاب الأطفال في سن ما قبل النضج كما يؤثر على رفاهية الفتيات فالفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة يعانين من آثار سلبية على صحتهن وتعليمهن ومشاركتهن في سوق العمل ويواجهن خطر الإصابة بالأمراض كما يتأثر المجتمع أيضا بالقضايا المتعلقة بزيادة السكان من ارتفاع معدل الخصوبة، والمسائل الصحية وانخفاض مستوى التحصيل العلمي مما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفاه اجتماعي واقتصادي أسوأ.

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وأشار وكيل وزارة الصحة إنه تقريبًا من واحدة من كل 20 فتاة 4.3 ٪ بين سن 15 إلى 17 سنة وواحدة من كل 10 11.4 ٪ من الفتيات المراهقات في الفئة العمرية 15-19 سنة متزوجات أو متزوجات من قبل ﻓﺎﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻤﺮاهقات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺰوﺟﻦ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﻤﺎ هﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ذات أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأكثر من نصف 54.6 ٪ من الفتيات اللواتي تزوجن قبل سن الثامنة عشر أفدن بأنهن تعرضن لأفعال مسيئة من قبل الشريك ولكن التعليم أداة قوية لإنهاء زواج الأطفال ومواجهة قضايا عدم المساواة بين الجنسين الأخرى فعمر الزواج الأول لفتاة لديها بعض التعليم الابتدائي هو 19 سنة في حين أن الفتاة التي أكملت على الأقل الثانوية يبلغ العمر الوسيط 22 سنة ما يقرب من ثلثي 62.6٪ من الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن 18 عامًا.

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اسيوط تعليم محافظة المواطنين رئيس الجمهورية محافظة أسيوط وكيل وزارة الصحة الزواج المبكر توعية المواطنين

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وائل لطفي

عدو الفساد

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