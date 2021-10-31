1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في الوادى الجديد من 2014 حتى 2021

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وأشار الوزير، في بيان، إلى أنه نطاق محافظة الوادى الجديد، والتي يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي 110 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة، بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 264 مليون جنيه خلال الفترة، تم من خلالها أعمال توسعية بإنشاء عدد 2 لوحة توزيع جهد متوسط، وتنفيذ 492 كم خطوط هوائيه جهد متوسط، وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط، والتوسع فى شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافه إلى 66 محولًا جديدًا.

كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وذلك، بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط، وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافه إلى تنفيذ سلسله إحلال محولات شملت 455 محولًا.

يأتي ذلك وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها سيادته للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الوادى الجديد حيث تم ادراج عدد (25) قرية بمركز الفرافره بالمرحله الاولى من المبادره.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير فقد قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة ، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادى الجديد خلال الفترة حوالى 506 مليون جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذيه الكهربائيه لعدد حوالى لعمارات الاسكان الاجتماعى بالمحافظة وتوصيل التغذيه الكهربائية لعدد (8) محطة مياه شرب بالاضافه الى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الانتاج الحيوانى بمدينة الخارجه.

وعن جهود الشركة فى مجال استصلاح الأراضى الصحراوية بمنطقة شرق العوينات حيث تم الاشراف على توصيل التغذيه الكهربائية لمساحة 50 ألف فدان لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنيه بتكلفة 475 مليون جنيه، بالإضافه إلى مساحة 20 ألف فدان بتكلفة 190 مليون جنيه، والذي قام بتنفيذه شركة السويدي.