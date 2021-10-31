بدأ ممارسة السياسة فى عامه الـ17.. أبرز المعلومات عن الراحل عبدالغفار شكر

توفي صباح اليوم الأحد، الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق.

وأعلن طلال شكر شقيق السياسى الراحل عبدالغفار شكر، تشييع جثمان شقيقه اليوم، بمسقط رأسه فى قرية تيرة مركز نبروة بالدقهلية عقب صلاة العصر.

ويرصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن السياسي الراحل عبدالغفار شكر، كالتالي:

ولد عبدالغفار شكر في 27 مايو 1936، بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، وبدأ شكر حياته السياسية مبكرًا في عامه السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953، ثم التحق بالاتحاد القومي عام 1958، ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963.

وفي العام 1964، أصبح أمينًا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي، وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبدالناصر كتنظيم سري موازٍ للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي.

وشغل شكر منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة، وكذلك رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق، وأمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابقًا.