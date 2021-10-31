رئيس الوزراء يشارك في فعاليات يوم المدن العالمي بالأقصر

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بفعاليات يوم المدن العالمى الذى يعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

كان زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه من الوزراء والمسئولين المصريين والإماراتيين، أمس، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب تفقده الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي تستمر فعالياته حتى نهاية مارس 2022.

وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالجناح الإماراتي الذي أبرز حجم النهضة الهائلة التى حققتها دولة الإمارات خلال فترة وجيزة على مقياس الزمن، لافتاً إلى أن قرب الجناح المصري من الإماراتي دلالة جديدة على التقارب بين البلدين في الرؤى والأهداف والنظرة للمستقبل.

وخلال الزيارة وقع رئيس الوزراء في سجل زوار الجناح الإماراتي، حيث كتب: "شرفت اليوم بزيارة جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وقد أبهرتني طريقة العرض والتنظيم، وإظهار كيف تأسست هذه الدولة الرائعة برؤية العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ 50 عاما، وأود أن أتقدم بخالص التحية والشكر والتقدير، لدولة الإمارات، على تنظيمها المبهر لإكسبو 2020 دبي، وتمنياتي لها بدوام التقدم والرقي".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبى. وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير مصر فى أبو ظبي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، متمنياً للشعب الإماراتي الشقيق دوام الرخاء.

وأشاد رئيس الوزراء بالنهضة التى تحققها دولة الإمارات، مؤكداً أن ما شاهده اليوم فى معرض الاكسبو الدولى يعد فخراً للعرب جميعاً.

وأثنى رئيس الوزراء على تركيز جناح الإمارات على فكرة تاريخ إنشاء الدولة، ومراحل تطورها، وليس فقط إبراز نجاحات الحاضر، لأن الواقع المعاصر وما به من تقدم، ظاهر للجميع.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن راشد عن سعادته باستقبال الدكتور مدبولى والوفد المرافق، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين.

وأبدى الشيخ بن راشد إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن، فأوضح رئيس الوزراء أن هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.