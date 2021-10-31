محكمة العباسية: التطوير يشمل جميع الأدوار

قدم عدد من المحامين المترددين على محكمة شمال القاهرة بالعباسية، شكوى إلى رئيس المحكمة قالوا خلالها أن المحكمة لا يوجد بها مقاعد انتظار للمواطنين أو المحامين بالطابق الرابع داخل المحكمة وحصلت “الدستور” على رد من مسئولين بالمحكمة قالوا خلاله أن قاعة انتظار المحامين موجودة بالمحكمة وأن عملية التطوير من المقرر أن تشمل جميع طوابق المحكمة.

شكوى المحامين

ووجه المحامي احمد سند رسالة لرئيس المحكمة و نقيب المحامين، قال فيها أن الدور الرابع يوجد به4 قاعات ولا يوجد أي مكان لانتظار للمحامين، وغالبية الحضور من المحامين من كبار السن لأن الدوائر الـ4 استئناف عالي، الأمر الذي يدفع المحامين للجلوس علي السلم ولأن الجميع يخشى أن بدء الجلسة يحدث تكدس في الطرقات و سلالم المحكمة".

المحكمة

فيما قال مصدر بالمحكمة، ان الطابق الرابع، صغير وذلك منذ إنشاء المحكمة، والمتاح وضع عدد 4 مقاعد فقط للانتظار، وتوجد قاعة انتظار المحامين بالطابق الخامس بمقر المحكمة ويستطيع المحامين الانتظار بها، وتابع المصدر ان التطوير مستمر بالمحكمة وسوف يشمل الطابق الرابع.

تطوير المحكمة

وفي سياق منفصل تشهد محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسة، طفرة معمارية غير مسبوقة عقب ترميم مبني الجنايات والنيابات، وجرى تطوير وإعادة بناء المقر، بالاضافة للتطوير التقني والتكنولوجي لتوفير الوقت على المتقاضين ومواكبة خطة الدولة في منظومة التحول الرقمي، وسيتم افتتاحها قريبًا.

يتابع محسن دردير رئيس المحكمة، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحكمة في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل، لتيسير عملية التقاضي على المواطنين، من خلال إصلاحات شاملة لجميع المرافق التي يستخدمها الجمهور، ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

ونفذ قطاع صندوق أبنية المحاكم التابع لوزارة العدل تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإحداث طفرة إنشائية في دور العدالة، باعتبار أن الصندوق هو المسئول عن إدارة عملية إنشاء مقار جديدة للمحاكم وتطوير القائم منها.

اعتمد الصندوق على خطة رباعية للنهوض بدور العدالة في جميع محافظات مصر من كافة النواحي الإنشائية والتقنية، وتمثلت الخطة في: بناء محاكم جديدة لاستقبال المواطنين، وترميم دور العدالة التي شيدت منذ عقود طويلة حتى لا تبدو متهالكة، وتطوير وإعادة بناء المقار التي تعرضت للتخريب والحرق إبان "25 يناير" وفض اعتصامي الإخوان بالقاهرة والجيزة، والتطوير التقني لتوفير الوقت على المتقاضين.

وتمكنت وزارة العدل، من تنفيذ خطة تطوير انتهت إلى افتتاح وتطوير عشرات المحاكم على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل: الأولى تطوير 339 محكمة، ورفع كفاءة 91 محكمة، واستهدفت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة، كما استهدفت المرحلة الثالثة تطوير 132 مقرًا.