ألمانيا: الأوساط السياسية تركز على أهمية تلقى جرعات تعزيزية لمواجهة كورونا

دعا ينس شبان، القائم بأعمال وزير الصحة في ألمانيا لحين تشكيل حكومة جديدة، للتركيز على تلقي جرعات تعزيزية من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "هناك بيانات حديثة من إسرائيل تظهر أن تلقي جرعة تعزيزية سوف يصنع فارقًا حاسمًا تمامًا من أجل كسر الموجة الرابعة".

وتابع شبان: "ولكن في الوقت الحالي لا يكفي معدل سرعة تلقي هذه الجرعات في عيادات ألمانيا. إننا بحاجة لعقد قمة حول الجرعات التعزيزية بين الحكومة الاتحادية والولايات".

يشار إلى أن معدل زيادة عدد متلقي تطعيمات فيروس كورونا المستجد لا يزال بطيئًا.

ويُوصى بتلقي هذه الجرعات التعزيزية المعروفة أيضًا باسم "اللقاح المعزز" بالنسبة للفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وتسعى الأوساط السياسية حاليًا بشكل متعجل لوضع مبادئ لتحفيز مزيد من الأشخاص على تلقي هذه الجرعات.

وكانت أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد زادت مؤخرًا بشكل قوي من جديد. لذا زاد الإعراب عن مخاوف من مواجهة حالات طوارئ مجددًا في المستشفيات.

ومن جانبها حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها مؤخرًا من التراخي في التعامل مع الوباء.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و597550 بعد تسجيل 16887 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 95729 بعد تسجيل 33 وفاة جديدة.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 246.45 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و227640.