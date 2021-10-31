«العبور» تشغل خط مواصلات جديد لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها

أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، عن بدء تشغيل خط مواصلات جديد بعدد ٥ أتوبيسات نقل جماعي"كمرحلة أولى" لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها، مضيفاً أن ذلك يأتي فى إطار السعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البري وبالاتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعي، لتدعيم خطوط النقل الخارجي بالمدينة.

وأوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، أن مسار خط الأتوبيسات الجديد يبدأ من ( العبور مروراً بإسكان المستقبل - شارع الشباب - إسكان الشباب ٧٠م - المسجد الكبير - صينية الروضة - الطريق المحوري الرئيسي الحى الأول - كارفور - طريق مصر/اسماعيلية - موقف العاشر - أول جمال عبدالناصر - جسر السويس - حديقة بدر - الجراچ - مسطرد - التعاون - التجنيد - حلمية الزيتون - المطرية - الشارع الجديد - كوبري عرابي) والعودة بنفس خط السير.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن منظومة النقل الجماعي ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلي والخارجي، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطني المدينة.

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، خطة الطوارئ والإجراءات التي قام بها الجهاز لتلافي آثار الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء.

وأكد الوزير، أن هناك تعليمات مُسبقة بتجهيز خطة طوارئ للتعامل مع حالات الطقس السيء، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال موسم الشتاء للحفاظ على الأرواح والممتلكات والثروة العقارية من تداعيات الأمطار الغزيرة.

وأوضح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات للاستعداد لموسم الشتاء، ومنها إصلاح ورفع كفاءة 12 طلمبة بالروافع (1، 4، 6، 7)، بجانب أعمال صيانة جميع طلمبات الروافع بصفة دورية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ عدة أعمال أخرى ضمن مشروعات تدعيم الصرف الجاري تنفيذها بالمدينة، وتشمل مشروع تدعيم خط الصرف بالمنطقة المنخفضة بإسكان الشباب 100م، وتدعيم الصرف بشارع الشباب، وخط الصرف بشارع متولي الشعراوي بالحي الثاني، ومشروع خط الانحدار قُطر 600 مم لربط صرف المنطقة الصناعية (ب/ج) برافع الصرف بمنطقة دار مصر، المرحلة الثانية، ومشروع تدعيم خط الصرف قُطر 1800 مم، بخط قُطر 1000 مم، بجوار مسجد الشربيني بالحي السادس إلى رافع الصرف رقم 6.

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