أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الأحد، تسجيل 8 آلاف و859 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 8 آلاف و253 حالة شفاء خلال نفس الفترة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة مليونا و912 ألفا و24 حالة.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 47 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفا و205 حالات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التايلاندية، ، عن حظر التجمعات والفعاليات الجماعية التي سيتم اعتبارها خطرًا يساعد على تفشي فيروس كورونا المستجد، مع استعداد البلاد إلى فتح أبوابها مرة أخرى أمام السياحة الدولية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن التعليمات الجديدة تأتي قبل إعادة فتح السفر الدولي في 17 إقليمًا، بعد غد الإثنين الموافق الأول من نوفمبر، والسماح بدخول البلاد دون فترة الحجر الصحي للسياح المُلقحين بالكامل.

وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الدفاع التايلاندية، فإن التجمعات والنشاطات الخطرة محظورة في مختلف أنحاء البلاد إلا تلك التي تحصل على تصريح بإقامتها من السلطات المعنية، على أن يكون تطبيق الحظر أكثر شدة في الـ17 إقليمًا التي ستفتح أبوابها أمام السفر الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب التعليمات الجديدة، فإن انتهاك الحظر سيتم عقابه بالحبس في السجن لمدة سنتين أو غرامة تصل بحدث أقصى إلى 40 ألف بات تايلاندي (1200 دولار أمريكي) أو كلاهما.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

