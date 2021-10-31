الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تمهيدا لإجراء الانتخابات العمالية.. تمديد تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيد لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذي كان قد أعطي مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021  مدة أسبوعين إضافية تنتهي بنهاية مواعيد العمل الرسمية في يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية  العمالية للدورة النقابية القادمة.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة  خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

 ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع، بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة -  الرقم القومي -  تاريخ الميلاد  -  محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة -  جهة العمل)، اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، على أن يكون موضحاً بها، بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية، "بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الإجتماعية موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومي -  تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة -  محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

أما بالنسبة للنقابات العامة، "بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا  - وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

وبالنسبة للاتحاد النقابي العمالي:- "بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الانضمام - عدد الأعضاء - اللجان  النقابية المنضمة لكل نقابة عامة  على حدا).

ونص القرار أنه في جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند " أكسل" ، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.

وزير القوى العاملة محمد سعفان البيانات الموحدة المنظمات النقابية العمالية الانتخابات النقابية العمالية مديريات القوى العاملة

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عدو الفساد

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