«تويتر» يتيح لمشتركي خدمة «بلو» المدفوعة الوصول للخصائص الجديدة أسرع

عندما طرحت منصة التواصل الاجتماعي تويتر خدمته الجديدة "تويتر بلو" أمام المستخدمين في أستراليا وكندا، في يونيو الماضي أتاحت للمشتركين الوصول إلى خصائص وخدمات حصرية مقابل اشتراك شهري يعادل 3 دولارات أمريكية. والآن يمكن لهؤلاء المشتركين الوصول إلى الخصائص الجديدة التجريبية قبل باقي المستخدمين من خلال خدمة "تويتر لابز".

وتسمح خدمة "تويتر لابز" للمستخدمين بتثبيت المحادثات على قمة رسائلهم المباشرة، وتحميل فيديوهات تصل مدتها إلى 10 دقائق، على الرغم من إمكانية تغيير ما هو متاح.

وبحسب رسالة نشرتها شركة تويتر فإن "خصائص لابز تتغير باستمرار وقد تصبح متاحة لكل مستخدمي موقع تويتر، وقد يتم حذفها أو توفيرها فقط لمشتركي تويتر بلو".

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مشتركي تويتر بلو يمكنهم بالفعل تنظيم مفضلاتهم في مجلدات وتحويل مواضيع المحادثة إلى نصوص سهلة القراءة في وضع القراءة. كما يمكنهم استخدام زر تراجع والذي يتيح لهم 30 ثانية لمرجعة أي تغريدة وتعديلها قبل بثها.

وهذه خاصية طال انتظار مستخدمي تويتر لها.

وتعتبر خدمة تويتر لابز وسيلة جديدة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خدمة تويتر بلو مدفوعة الأجر، بهدف زيادة إيرادات الشركة. ولم تكشف شركة تويتر حتى الآن عن الجدول الزمني لتوفير خدمة تويتر بلو خارج أستراليا وكندا حتى الآن.

وكان أعلن تويتر تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الإعلانات، إلا أن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.

والدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق ديك كوستولو لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في تويتر.

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي".

وتم رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم توتير مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، الا أن توتير كشف أن ايرادات الربع الثالث بلغت 1,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1,14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41 بالمائة عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.