الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكرتونية بـ 44 جنيه في المزرعة.. استقرار أسعار البيض اليوم الأحد

البيض
البيض

شهدت أسعار بيض المائدة اليوم الأحد استقرارا فى المزرعة، واستقرت أسعار البيض الأبيض عند 44 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 49-52 جنيها للكرتونة. 

أسعار البيض اليوم الأحد 

وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 52-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 56-58 جنيها. 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو. 

سبب ارتفاع أسعار الدواجن والبيض 

وكان قد أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ان ارتفاع أسعار الدواجن والبيض  نتيجة ارتفاع بشكل غير مسبوق في أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف وقد ارتفع طن الذرة من 3 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه وارتفع سعر طن فول الصويا من 4500 جنيه و5000 جنيه إلى  9 آلاف عالميا وهو ماادري إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إلى جانب ايضا ارتفاع الشحن للذرة وفول الصويا من البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة  من 4 إلى 7 أضعاف سعر الحاويات تضاف سعرها من 7 إلى 8 أضعاف.

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وقال العناني في تصريحات لـ الدستور إن ارتفاع أسعار الأعلاف عالميا أدى إلى ارتفاع كرتونة البيض ودواجن التسمين في الوقت الحالي بينما لم يرتفع من قبل نتيجة تراجع الطلب بسبب الحالة الاقتصادية وتعرض منتجي الدواجن والدواجن والبيض والذين توقفوا عن الإنتاج والعرض انكمش مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بعد أن كانت كرتونة البيض سعره 24 جنيه للكرتونة في المزرعة والدواجن 17 جنيه للكيلو مع تحقيق خسائر للمربين.

وأوضح العناني" أن الأسعار حاليا في ارتفعت لصالح المربى رغم ان زيادة الاسعار لاتعني التكلفة الحقيقية وهو هامش ربح بعد بعد خسائر استمرت لمدة عام، مشيرًا إلى أن هناك انفراجة للمستهلكين نتيجة دخول قطعان جديدة على صناعة الدواجن والبيض وتزايد المعروض مما يؤدي إلي توازن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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