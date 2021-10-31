الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدخول مجانا.. متحف شرم الشيخ يحتفل بمرور عام على افتتاحه

متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ

يبدأ متحف شرم الشيخ اليوم الأحد، استقبال جميع زائريه من المصريين ووسائل الإعلام المختلفة مجانا، وبمناسبة مرور عام على افتتاحه.

وأوضحت مريم سعيد، المشرف العام على مشروع متحف شرم الشيخ، أن هذا القرار يعد أحد مظاهر الاحتفال بمرور عام على افتتاح المتحف، حيث سيتم إقامة سلسلة من الفعاليات بالمتحف على مدار هذا الأسبوع، من بينها تنظيم جولات إرشادية وورش عمل لطلاب المدارس حول الرسم والحلي ولعبة السنن التي تعد من أهم الالعاب في مصر القديمة، وكذلك ورش حول الكتابة المصرية القديمة.

جدير بالذكر أن متحف شرم الشيخ يضم ٥٢٠٠ قطعة أثرية من أهمها قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع ق. م، وتمثل الآله أيروس وهو يصطاد الغزلان، و١٠ قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون،  تمثال للمعبودة (حتحور) إلهة الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل أبو الهول، مجموعة من التماثيل للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، بالاضافة الى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.

 ويقع المتحف على مساحة ١٩١ ألف متر مربع ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم المطاعم والكافيتريات.

متحف شرم الشيخ الكتابة المصرية القديمة تماثيل أبو الهول مصر القديمة الاسرة المصرية العصور المصرية وزارة السياحة والآثار

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عدو الفساد

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