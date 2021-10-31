أول تعليق لأليك بالدوين على قتله مديرة تصوير بالخطأ

وصف نجم هوليوود أليك بالدوين يوم السبت حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع خلال تصوير أحد أفلامه بأنه "واحد في تريليون حادث" وقال إنه يؤيد فرض قيود على استخدام الأسلحة الحقيقية في الأفلام والبرامج التلفزيونية.

وقال بالدوين، خلال أول حديث له مع الصحفيين منذ أن قتل بطريق الخطأ المصورة السينمائية هالينا هتشينز بمسدس قيل له إنه غير معبأ بالرصاص، إنه طُلب منه عدم التعليق على التحقيق الذي أجرته السلطات في سانتا فيه بنيو مكسيكو.

وقال الممثل للصحفيين: "غير مسموح لي بالإدلاء بأي تصريحات لأنه تحقيق مستمر".

وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر أن تبلغنا إدارة قائد الشرطة بما أسفر عنه تحقيقهم".

ولقيت هاتشينز(42 عاما) حتفها وأصيب جويل سوزا مخرج فيلم "راست" عندما أطلق بالدوين النار من مسدس كان معبأ برصاص حقيقي خلال بروفة في الموقع في 21 أكتوبر.

وقال بالدوين إنه تم إبلاغه بأن المسدس آمن.

ولم يتم توجيه اتهامات لأحد وقالت إدارة شرطة سانتا فيه أن تحقيقها سيستغرق وقتا حتى يكتمل. ولا يزال من غير الواضح كيف وصلت الذخيرة الحية إلى موقع التصوير.

ووصف بالدوين هتشينز بأنها كانت صديقته وقال إن أسرتها "غارقة في الحزن".

وقال "هناك حوادث عرضية تقع في مواقع التصوير من وقت لآخر ، لكن لا شيء من هذا القبيل. هذ واحد في تريليون حادث".

ودفع الحادث البعض في الصناعة إلى الدعوة لفرض حظر على الأسلحة الحقيقية، والتي عادة ما تحمل رصاصا فارغا، في مواقع تصوير الأفلام. وقال بالدوين إنه يؤيد هذه الدعوات.

وقال بالدوين "أعلم أن هناك محاولات متواصلة للحد من استخدام الأسلحة النارية في مواقع تصوير الأفلام وهو شيء أنا مهتم به للغاية. يجب اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة".