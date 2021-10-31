11 وفاة و733 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 733حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 273 ألفًا و78 حالة.

ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن مركز القيادة والعمليات القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و449 حالة.

ووزعت باكستان ما لا يقل عن 103 ملايين و 514 ألفا و198 جرعة لقاح حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

