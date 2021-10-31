الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محجر القرشية بالغربية يستقبل 1200 عجل بقري مستورد من فنزويلا

عجول بقري
عجول بقري

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبال 1200 عجل بقري مستورد في  محجر القرشية بالسنطة، من دولة فنزويلا لصالح جمعية " مصر الخير" لقضاء فترة الحجر البيطري المقررة.

ووجه محافظ الغربية بفحص العجول الحية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات بالحجر قبل طرحها للاستهلاك بالأسواق حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن استيراد العجول الحية يأتي بهدف زيادة المعروض من اللحوم الحمراء وتلبية احتياجات السوق.

 من جهته قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أنه خلال هذه الفترة سوف يتم تحصين هذه العجول بجميع التحصينات اللازمة مع تقديم الرعاية والعلاج اللازم من قبل أطباء الرعاية والوقاية بالمديرية وبمشاركة طبيب الحجر البيطري المسؤول.

 في سياق آخر.. عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،اليوم، اجتماعاً بمكتبه لمناقشة تطهير المصارف والمجاري المائية، بحضور اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، المهندس عبد السلام جابر وكيل وزارة الري والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

وخلال الاجتماع ، وجه المحافظ بتعاون جميع الحاضرين لتطهير جميع المصارف والترع على مستوى المحافظة ، سواء من إلقاء المخلفات، ورد النيل أو إلقاء حيوانات نافقة وغيرها)، كما وجه مديرية الطب البيطري بفحص كامل لكافة المزارع المتواجدة داخل حيز السنطة البلد للوقوف على أسباب نفوق بعض من الماشية.

وأكد الدكتور رحمي على أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف للحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها مما يؤدي إلى الحفاظ على منسوب المياه بالأراضي، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.

محجر القرشية بمحافظة الغربية يستقبل ١٢٠٠ عجل بقرى

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وائل لطفي

عدو الفساد

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