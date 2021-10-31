الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 246 مليونا

كورونا حول العالم
كورونا حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 246 مليونا و394 ألفا و420 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأحد، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و995 ألفا و516 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 45.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.2 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 ملايين حالة.

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عدو الفساد

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