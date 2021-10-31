الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل شخصين بإطلاق نار فى حفلة بمناسبة هالوين بكاليفورنيا الأمريكية

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قتل شخصان على الأقل وأصيب 5 آخرون جراء حادث إطلاق نار وقع خلال حفلة بمناسبة عيد هالوين الأمريكي في ولاية كاليفورنيا.

 

ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، في تقرير لها، نقلا عن مكتب شريف دائرة ساكرامينتو في كاليفورنيا أن مئات الأشخاص اجتمعوا ليل الجمعة إلى السبت،  وذلك بقصر حفلات في شارع بالم أفينيو حيث أطلق مجهول النار على الحاضرين و قتل شابين وأصاب 5 أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطيرة.

 

وفتحت الشرطة المحلية تحقيقا في الحادث و تعمل على البحث عن المهاجم.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الـ9 الأولى له في كرسي الرئاسة تراجعًا سريعًا لم تعرفه شعبية أي رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وكتبت صحيفة "التلجراف" مستشهدة بتحليل استطلاع أجراه المعهد الأمريكي للرأي العام "جالوب" أن "تصنيف الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفض بنسبة 11.3% من 56% إلى 44.7%، وهذا الانخفاض يفوق مؤشرات انخفاض تصنيف الرؤساء العشرة السابقين".

 

وأضافت، أن "صاحب الرقم القياسي السابق لأسرع انخفاض في شعبيته كان الرئيس الـ44 باراك أوباما، الذي انخفضت شعبيته في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته بنسبة 10.1%".

 

 وتابعت: "على ما يبدو، فإن أمل الناخبين خاب ببايدن حتى من جيمي كارتر، الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية  من 1977 إلى 1981، و انخفض تقييمه 8.9%"، فيما كان انخفاض شعبية سلفه  الرئيس الأسبق دونالد ترامب 4.4%".

 

وأضافت: "للمقارنة، ارتفع تصنيف شعبية الرئيس الأمريكي الـ43 جورج بوش الابن في الأشهر التسعة الأولى من رئاسته 13.1%، فيما ارتفع تصنيف الرئيس الـ41 جورج بوش الأب 12.0%".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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