الهند تعلن عزمها إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت الهند أنها تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال السنة المقبلة ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في جلسة قمة مجموعة العشرين في روما: "لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد. ومن منبر مجموعة العشرين، أود أن أخبركم جميعا اليوم أن الهند تستعد لإنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاح إلى جميع دول العالم في العام المقبل".

وأوضح مودي أن هذه الخطوة هدفها المساعدة في مكافحة الوباء في العالم، وشدد على أنه من الضروري أن يتم الاعتراف باللقاحات الهندية من قبل منظمة الصحة العالمية في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن بلاده، تتمتع بقدرات كبيرة في مجال صناعة الأدوية، وأنها زودت حتى الآن أكثر من 150 دولة بلقاحات كورونا، كما أنها استطاعت في فترة زمنية قصيرة إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في الهند.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.