أصالة والسقا والرداد وفيفى ونيكول أول ضيوف برنامج «حبر سرى»

تستعد قناة القاهرة والناس، لإطلاق البرنامج الحواري الجديد "حبر سري"، خلال الفترة المقبلة، والذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وأذاعت القناة عبر شاشتها وعلى صفحاتها الرسمية على مواقع السوشيال ميديا البرومو التشويقي الأول للبرنامج، معلنة عن اقتراب العرض بلقاءات مع كوكبة من نجوم الوسط الفني.

ويستضيف برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني، وتحاور "أسما" النجوم في حلقات البرنامج لتكشف عن كواليس وأسرار أعمالهم الفنية ومسيرة النجاحات، فضلا عن التطرق لأسئلة تتناول حياتهم الخاصة في حلقات مليئة بالمفاجآت والأفكار المبتكرة في توجيه الأسئلة للضيوف.

وانتهى فريق عمل برنامج "حبر سري" المقرر إذاعته قريبا على قناة القاهرة والناس، من كافة التجهيزات وأعمال الديكور على أعلى مستوى خلال الشهور الماضية، لينطلق البرنامج تحت شعار "هتشوف النجوم في عز الضهر"، حيث يحل عدد من نجوم الصف الأول ضيوفا على الإعلامية أسما إبراهيم خلال الحلقات الأولى.

ويحضر في الحلقات الأولى من برنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، مجموعة من النجوم على رأسهم، أصالة وأحمد السقا وأحمد فهمي وحسن الرداد والراقصة فيفي عبده والنجمة اللبنانية نيكول سابا، إضافة إلى أسماء مفاجئة من نجوم الرياضة والمجتمع والشخصيات العامة.

ونوهت قناة القاهرة والناس إلى أنها بصدد الإعلان عن موعد عرض برنامج "حبر سري" للإعلامية اسما ابراهيم خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تفاعل كبير وتساؤلات من الجماهير على حلقات البرنامج.