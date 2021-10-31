الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد وفاة رئيس المهرجان..

إقامة حفل «نجم العرب» نهاية نوفمبر المقبل

مهرجان نجم العرب
مهرجان نجم العرب

أكدت مروة عمارة، المستشار الإعلامي لمهرجان "نجم العرب"، أن الحفل سيُقام في موعده نهاية نوفمبر المقبل، بإحدى الفنادق الكبرى وبحضور عدد كبير من نجوم الفن، وذلك بعد رحيل رئيس المهرجان محمد فريد، الذي وافته المنية مساء أمس.

ويُعد مهرجان "نجم العرب" هو المهرجان المصري الوحيد الذي يُكرم نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام، بناءً على استفتاء واختيارات الجمهور الخليجي والعربي فقط، باستثناء الجمهور المصري، لذلك أُطلق على الجائزة  لقب "نجم العرب".

ويهدف المهرجان إلى تكريم كل فنان يحقق نجاح جماهيري خارج مصر وعلى مستوى الوطن العربي، حيث يستطيع الجمهور من كافة الدول العربية، المشاركة في عملية الاستفتاء واختيار نجمه المفضل. 

وخلال الدورة السابقة لمهرجان "نجم العرب"، تم تكريم كلا من؛ عاصي الحلاني، خالد النبوي، يسرا، هنا الزاهد، حنان مطاوع، عمرو محمود ياسين، هشام ماجد، شيكو، جميلة عوض، وإذاعة نجوم fm، والعديد من نجوم الفن والغناء والإعلام.

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