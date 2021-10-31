مركز المصالحة الروسى: رصد 9 عمليات قصف فى محافظة إدلب السورية

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" نفذوا 9 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال كوليت خلال مؤتمر صحفي: "تم تسجيل 9 عمليات إطلاق نار من مواقع تنظيم "جبهة النصرة" في منطقة إدلب لخفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 4 في محافظة حلب و3 في محافظة إدلب وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية وأخرى في محافظة حماة".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات موالية لتركيا.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40 ألفًا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفًا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفًا و380 شخصًا، وغادر 28 ألفًا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفًا و424 شخصًا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.