الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كامالا هاريس تتلقّى الجرعة الثالثة من لقاح «موديرنا»

كامالا هاريس
كامالا هاريس

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، الجرعة المعززة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا السبت، لتشجيع الأشخاص المؤهلين على فعل الشيء نفسه.

 

وقالت عن اللقاح قبل تلقي الجرعة الثالثة على يد أحد أعضاء الفريق الطبي في البيت الأبيض: "قلنا ذلك منذ البداية: إنه آمن ومجاني".

 

وأضافت: "الغالبية العظمى، أكثر من 90% من الأشخاص في العناية المركزة أو الذين يتوفون بسبب كوفيد-19، لم يتلقوا اللقاح، لذا لنتطعم كي نخرج من هذا الوباء".

 

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 745 ألف وفاة جراء كوفيد-19.

 

وقالت الرئاسة الأمريكية إن هاريس "تلبي معايير الجرعة المعززة" لأنها تعتبر "شخصا معرضا للإصابة بكوفيد-19 نظرا لوظيفتها" التي تتطلب السفر المتكرر ومقابلة العديد من الأشخاص.

 

وتمثل الجرعة المعززة من لقاح موديرنا نصف الجرعة المعتادة (50 ميكروغراما مقابل 100 للحقنتين الأوليين).

 

وكانت هاريس (57 عاما) قد تلقت الجرعة الأولى في ديسمبر 2020 والثانية في يناير 2021، بحسب البيت الأبيض.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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وائل لطفي

عدو الفساد

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