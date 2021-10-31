الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تتعهد تقديم 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا بنهاية 2022

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تعهدت الحكومة الكندية  في قمة مجموعة العشرين تقديم ملايين الجرعات من اللقاحات الإضافية للدول الفقيرة لمكافحة كورونا عالميا.


وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بيان: "كندا ستعطي في المجموع ما يعادل 200 مليون جرعة على الأقل لآلية كوفاكس بحلول نهاية 2022".


من هذا العدد، ستُسلّم 10 ملايين جرعة من لقاح موديرنا "بسرعة" إلى البلدان النامية، وهو التزام "فوري" تقول الحكومة الكندية إنها تنفذه.


كما تعهدت كندا توفير "15 مليون دولار للمساعدة في زيادة إنتاج اللقاحات في جنوب أفريقيا"، على ما قالت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المال الكندية كريستيا فريلاند خلال مؤتمر صحافي في روما.


ويفترض أن يساهم هذا المبلغ في إنشاء "مركز نقل التكنولوجيا" حتى تتمكن المنطقة من إنتاج لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال ضد كوفيد.


وقالت الحكومة الكندية إن برنامج كوفاكس تلقى أقل من ثلاثة ملايين جرعة، من أصل 40 مليون جرعة وعدت بها كندا، مع عمليات تسليم إضافية متوقعة "في الأيام المقبلة".

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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