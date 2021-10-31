قائد سابق لقوات الناتو: علاقات الحلف مع روسيا فى أسوأ حالاتها

اعتبر القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، الأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية، جيمس ستافريدس، أن العلاقات بين الحلف وروسيا تراجعت إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة.

وقال ستافريديس، في حديث لوكالة "بلومبرج"، إن "العلاقات بين الناتو والكرملين في أسوأ حالاتها منذ زمن انتهاء الحرب الباردة".

وأشار إلى أن "الأوضاع وصلت إلى ذروتها في أوائل هذا الشهر"، حينما قرر الناتو طرد 8 موظفين للبعثة الروسية لدى الحلف، الأمر الذي ردت عليه روسيا بإغلاق تمثيليتها اعتبارًا من 1 نوفمبر.

ووصف القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا تصريحات وزير الخارجية الروسي، الذي قال إن على الحلف، في حال وجود أي شؤون له مع روسيا، التوجه إلى سفارتها لدى بلجيكا، بأنها "لاسعة".

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا 40 ألفًا و251 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 8 ملايين و472 ألفًا و797 إصابة.

وذكر بيان مقر العمليات، أنه تم تسجيل 1160 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 237 ألفًا و380 شخصًا، وغادر 28 ألفًا و909 أشخاص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المعافين من الفيروس إلى 731 ألفًا و424 شخصًا.

يذكر أنه اعتبارًا من 8 نوفمبر المقبل سيتم إدخال نظام الـ"كيو آر كود" وسيصبح ارتداء الكمامات إجباريًا خلال الفعاليات التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 500 شخص.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة، والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.