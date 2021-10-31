السعودية: أولويتنا دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لا تزال متمسكة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال بن فرحان، في حديث لقناة "العربية" ، إن أولوية السعودية تتمثل في دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشددا: "دون ذلك لن يكون هناك استقرار حقيقي".

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط توقعات بعض المسؤولين لانضمام السعودية قريبا إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

وأكدت السعودية مرارا عقب ذلك الإصرار على عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين في إطار حل الدولتين وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

وعلى صعيد آخر، أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الإنسان وإخراجها من محفلها الطبيعي (مجلس حقوق الإنسان)، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الإنسان، والتي قدمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.



وأكد السفير المعلمي موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معربا عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون "تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الإنسان" المدرج تحت البند العاشر، لافتا إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقًا للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للأزمة اليمنية.