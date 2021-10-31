مصرع طفل 7 سنوات تناول أقراص التامول المخدر فى بورسعيد

لقي طفل يدعى صلاح احمد صلاح ويبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه وفي بورسعيد، عقب تناول حبوب التامول المخدرة.

استقبل مستشفي السلام التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الطفل مصابًا بحالة اعياء شديدة، وذلك نتيجة تناول أقراص مخدرة.

وعلي الفور قام فريقًا طبيًا بمحاولة انقاذ الطفل، وتم عمل غسيل لـ المعدة، وتم حجز الطفل في قسم العناية المركزة بالمستشفي، وبالرعم من محاولات الأطباء لإنقاذ حياته، إلا أنه لقي مصرع هو آثر تناول حبوب التامول المخدرة.

وأكد مصدرًا بالرعاية الصحية لـ الدستور، أن اسرة الطفل كانت تتحدث خلال تواجدها بالمستشفي، أن أحد الأشخاص قام بوضع التامول له في مشروب ساخن، مما أودي بحياته.

وتلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث، وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

قام فريق من النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، بمناظرة الجثة داخل المشرحة، وتم التحفظ علي جثمان الطفل تحت تصرفها، لحين انهاء الإجراءات والتصريح بالدفن.