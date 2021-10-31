الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

التنمية المحلية: مصر أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين الخدمة لمواطنى الصعيد

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن: "مصر أنفقت 375 مليار جنيه، لتحسين الخدمة لمواطني الصعيد".


وأوضح قاسم ، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه: "في الصباح شهدت مصر اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن، حضره الكثير من الخارج وشهدوا على مشروعات الدولة المصرية ومن ضمنهم : الأمين العام للمستوطنات البشرية.


ونوه بأن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة،ميمونة شريف، قدمت الشكر للدولة المصرية على جهودها، لما شهدته من برنامج التنمية الحضارية المصرية ، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج حياة كريمة، وهذا يعد دليلا على جهود مصر العملاقة في تنظيم هذه الاحتفالية.


وأشار إلى أن مصر ستشهد غدا احتفالية اليوم العالمي للمدن في مدينة الأقصر، مبينا أن شعار المدينة هو " مدينة أفضل لحياة أفضل".

 

وعلى صعيد آخر، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر في عام ٢٠١٤ أولى اهتماما كبيرا بتحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتوفير سكن كريم لهم خاصة في ظل التحديات والمشاكل الكثيرة التي كان يعاني منها الريف.

 
جاء ذلك في كلمة وزير التنمية المحلية خلال جلسة برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" عَلِي هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم .  

 

وأضاف  شعراوي، أنه منذ عام 2014 حتى الآن تتبنى الدولة استراتيجية غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة رسم خريطة العمران في مصر  بما ستجيب لمشكلات الحاضر والمستقبل ، وإذا كانت الدولة تتبنى برنامج طموح للقضاء على العشوائيات وبناء عشرات المدن الجديدة على مستوى الحضر، فإنها تتبنى منذ عام 2019 برنامج لا يقل أهمية للتنمية الريفية المتكاملة " حياة كريمة".

 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد مشروع القرن الـ21  في مصر لعدة أسباب أولها أنه يخدم 58 مليون مواطن من سكان مصر ، ثانياً  ينفذ على أكبر نطاق جغرافي في تاريخ مصر يشمل 175  مركز موزعة على 20 محافظة تضم 4584 قرية وأكثر من 30 الف عزبة وكفر ونجع ، ثالثا بينفذ من خلال استثمارات غير مسبوقة تبلغ حوالي 700 مليار جنيه.

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