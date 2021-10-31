«أمطار رعدية».. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة (50-60 % تقریبا)، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة (50% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية : جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

الإسكندرية 28 20

وادي النطرون 29 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 29 19

دمنهور 28 19

بلطيم 26 19

مطروح 27 18

السلوم 27 14

سيوة 29 14

بورسعيد 27 22

دمياط 26 22

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 29 20

العريش 29 19

رفح 29 20

رأس سدر 30 22

نخل 29 15

نويبع 30 23

طابا 28 20

كاترين 25 13

الطور 33 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 31 16

بني سويف 31 16

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 37 21

ادفو 37 20

أبوسمبل 36 24

الوادي الجديد 35 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 32 20

حلايب 30 21

رأس حدربة 30 20