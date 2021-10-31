«عبق من الماضى» على المسرح الصغير بالأوبرا وفن الحرب على طاولة «آتوم»

تحت عنوان "عبق من الماضى"، تقدم فرقة أوبرا القاهرة، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفلًا موسيقيًا فنيًا، من إخراج حازم رشدى، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية العالمية من بينها: فكر بي، سانتا لوتشيا لونتانا آلاف السنين، طريقي، لن أرسل الورود، الفن ينادين ، إلى الأبد، ليالى موسكو، قصة حب، النجوم، قلبي سيستمر، تكلم بهدوء يا حبيبي، غارق بالحب، يا له من عالم رائع، يمكنني الرقص طوال الليل.

فقرات الحفل من أداء: إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفى محمد، منى رفلة، وليد كريم، عماد عادل، جولي فيظي، نسرين رشدى، جيهان فايد، إنجي محسن، عزت غانم، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلى إبراهيم، نورستا الميرغني، إبراهيم ناجي، تامر توفيق، أسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمى الجبالى.

تأسست فرقة أوبرا القاهرة عام 1964 وقامت بتقديم العديد من أشهر الأوبرات العالمية حيث يضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها فى عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى بإعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

مؤسسة "آتوم" تحيي ذكرى نصر أكتوبر فى ملتقاها الثقافى الثانى

في سياق متصل، تحتفل مؤسسة آتوم للتنمية الثقافية والإبداع، في السابعة من مساء اليوم أيضا، بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، وإصدار كتاب "فن الحرب عند قدماء المصريين" للكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى رئيس المؤسسة، فى ملتقى آتوم الثقافى الشهرى الثانى، وذلك بمقر المؤسسة بالهرم .

يشارك في الملتقى الدكتور محسن محفوظ المتخصص فى إحياء ومحاكاة الفن المصرى القديم، والمؤرخ العسكرى جمال النجار، واللواء دكتور رمضان النجار، ويدير النقاش اللواء أركان حرب حمدى لبيب خبير الأمن القومي ونائب مدير الشئون المعنوية سابقًا، بحضور كوكبة من الكتاب والمثقفين وأعضاء المؤسسة ورجال الصحافة والإعلام .

ويتناول كتاب "فن الحرب عند قدماء المصريين"، للكاتبة سميحة المانسترلي، دفاع المصرى القديم عن عقيدته، ويلفت الأنظار لحقيقة آتية من أعماق التاريخ، ويؤكد ويثبت أولوية وريادة المصريين القدماء فى وضع قواعد الحرب من أكثر من ستة آلاف عام، نتيجة لتعرض مصر لغزوات متوالية، كما يؤكد الكتاب أن المصرى القديم تفنن فى وضع مبادئ وقوانين دفاعية للحرب، وأول من كون جيش نظامى متكامل فى العالم، وأول من عمل على تطبيق نظرية حقوق الإنسان على أسرى الحرب، وأول من عقد معاهدة سلام فى التاريخ .

