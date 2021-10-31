يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»، خاصة مواعيد قطارات vip، وترصد «الدستور»، مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-10-2021.

- قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا.

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا.

- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا.

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً.

- قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً.

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip، قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً، وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً.

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعه 12:40 ظهرًا.

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعه 7:25 مساءً.

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

جدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد تعمل على توفير مزيد من القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلى، وذلك لتوفير مزيد من الراحة لجمهور الركاب.