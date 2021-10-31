الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد قطارات «vip » من القاهرة والإسكندرية وأسوان

قطار سكة حديد
قطار سكة حديد

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» عن مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية - أسوان»، خاصة مواعيد قطارات vip، وترصد «الدستور»، مواعيد القطارات، اليوم الأحد 31-10-2021.

- قطار 978 vip القاهرة - أسيوط الساعة 6:30 صباحا.

- قطار 980 القاهرة - أسوان vip الساعة 8:00 صباحًا.

- قطار 2006 vip القاهرة - أسوان الساعة 5:15 عصرًا.

- قطار 2014 القاهرة - أسوان vip الساعة 9:00 مساءً.

- قطار 976 القاهرة - الأقصر vip الساعة 9:30 مساءً.

- قطار 2008 الإسكندرية - أسوان vip يتحرك من الإسكندرية الساعة 8:00 مساءً ويتحرك من القاهرة الساعة 11:00 مساءً.

- قطار 934 الإسكندرية - الأقصر vip، قيام من الإسكندرية الساعة 10:00مساءً، وقيام من القاهرة الساعة 1:10 بعد منتصف الليل.

-قطار 2011 أسوان - القاهرة مكيف الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار 981 أسوان - القاهرة vip الساعة 5:30 فجرًا.

- قطار 2007 أسوان - القاهرة vip الساعة 3:15 عصرًا

- قطار 2015 أسوان - القاهرة vip الساعة 4:00 عصرًا.

- قطار 2009 أسوان - القاهرة vip الساعة 6:10 مساءً.

- قطار 935 الأقصر - الإسكندرية vip الساعه 12:40 ظهرًا.

- قطار 977 vip الأقصر - القاهرة الساعه 7:25 مساءً.

- قطار 979 vip أسيوط - القاهرة الساعة 3:00 عصرًا.

جدير بالذكر، أن هيئة السكة الحديد تعمل على توفير مزيد من القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلى، وذلك لتوفير مزيد من الراحة لجمهور الركاب. 

السكة الحديد القطارات اليوم مواعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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