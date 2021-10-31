الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث افتتح المركز الرئيسي للتذكرة الإلكترونية بسيدي جابر، كما افتتح إحدى مراكز التحصيل في منطقة التشغيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

IMG-20211030-WA0029
محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

 وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب.

IMG-20211030-WA0028
محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وأشار المحافظ أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي، اعتبارًا من أول نوفمبر 2021. 

IMG-20211030-WA0027
محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

وأكد أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة ودعم أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة، وتقنيات النقل الحضري الصديقة للبيئة، فضلاً عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

IMG-20211030-WA0026
محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

على الصعيد ذاته؛ حضر اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، المؤتمر الذي أقامته الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في إطار منظومة التذكرة الإلكترونية. حيث وجه الشكر إلي جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة  فهي تتحرك بخطي ثابتة نحو تطوير جميع خدماتها.

من جانبه؛ قال المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة أن الهدف من منظومة التذكرة الإلكترونية هو؛ مراقبة الأسطول من خلال التتبع اللحظي بأجهزة التحصيل بتطبيق القواعد العلمية المعمول بها عالميا لإدارة الأسطول. وإتاحة البيانات الدقيقة مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار، وتحديد دقيق لأوقات الكثافة مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج، وإحكام استهلاكات مستلزمات التشغيل المختلفة، وكذلك إحكام السيطرة على موارد الهيئة وتوفير تدريجي لنفقات طباعة التذاكر التقليدية.

الإسكندرية كتشغيل تجريبي التذكرة الإلكترونية هيئة نقل الركاب محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

تحت رعاية الرئيس.. نص كلمة رئيس الوزراء باحتفال اليوم العالمى للمدن

جريمة كشفها «الخوف».. أب يحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

أعضاء بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية: مركز الإصلاح بوادى النطرون ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان

مفاجأة «خوي».. مومياء مصرية تعيد فهم العالم لعلم التحنيط

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

بعد تهكمه على المجلس.. هجوم برلمانى على مصطفى بكرى: «لو مش عاجبه يستقيل»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام

"معلومات إسرائيلية".. ماذا وراء فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران؟