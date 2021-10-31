محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، إشارة بدء المرحلة الأولى لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي بمقر الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث افتتح المركز الرئيسي للتذكرة الإلكترونية بسيدي جابر، كما افتتح إحدى مراكز التحصيل في منطقة التشغيل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب.

محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وأشار المحافظ أنه سيتم البدء في تطبيق المرحلة الأولي لمنظومة التذكرة الإلكترونية كتشغيل تجريبي، اعتبارًا من أول نوفمبر 2021.

محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

وأكد أن المحافظة حريصة على رفع كفاءة ودعم أسطول الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل وتزويدها بأحدث التقنيات الحديثة، وتقنيات النقل الحضري الصديقة للبيئة، فضلاً عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية يطلق منظومة التذكرة الإلكترونية

على الصعيد ذاته؛ حضر اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، المؤتمر الذي أقامته الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، في إطار منظومة التذكرة الإلكترونية. حيث وجه الشكر إلي جميع العاملين بهيئة النقل العام، مؤكدا أن الهيئة تعد نموذج مشرف بالمحافظة فهي تتحرك بخطي ثابتة نحو تطوير جميع خدماتها.

من جانبه؛ قال المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة أن الهدف من منظومة التذكرة الإلكترونية هو؛ مراقبة الأسطول من خلال التتبع اللحظي بأجهزة التحصيل بتطبيق القواعد العلمية المعمول بها عالميا لإدارة الأسطول. وإتاحة البيانات الدقيقة مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار، وتحديد دقيق لأوقات الكثافة مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج، وإحكام استهلاكات مستلزمات التشغيل المختلفة، وكذلك إحكام السيطرة على موارد الهيئة وتوفير تدريجي لنفقات طباعة التذاكر التقليدية.