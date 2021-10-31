أمطار غزيرة على جميع مدن وقرى البحيرة

تشهد جميع مدن وقرى محافظة البحيرة الآن سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وغرق الشوارع والطرقات بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد الجوية، بتعرض جميع المحافظات المصرية لموجة من الطقس السئ خلال الفترة الحالية.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدميه ورؤساء مجالس إدارات الشركات (الكهرباء- مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف بضرورة الإلتزام بتجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة أية ظروف طارئة بالمعدات اللازمة وجاهزية كافة المعدات.

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، ومراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما أكد المحافظ على أنه تم التوجيه بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، واستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنه ان المحافظة مستعدة من خلال اكثر من ١٢٦٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق وأطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتكاثر للسحب المتوسطة اعتبارا من صباح اليوم علي المناطق الساحلية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ويستمر علي فترات متقطعة خلال اليوم علي مناطق مختلفة وتستمر فرص سقوط الأمطار حتي يوم السبت.