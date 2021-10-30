السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«مش عاوزين نضيع وقتنا».. وزير الري يعلن شروط بدء مفاوضات جديدة مع إثيوبيا

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد مجمدة حاليا، موضحا أن مصر لن تدخل جولة مفاوضات جديدة إلا في وجود آليات محددة وواضحة، وهي مدة محددة للتفاوض، ولاتفاق على التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يشمل آليات الملء والتشغيل.

وأضاف وزير الري خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذه الآليات تضمن جدية المفاوضات، مش عاوزين نضيع وقتنا ولا وقت حد، لو فيه إرادة سياسية سنتوصل لاتفاق، وإذا غابت الإرادة لن نصل لشيء".

التفاصيل….

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عدو الفساد

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