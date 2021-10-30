وليمة قواقع البحر

الكاتبة الألمانية بيرجيت ڤانديربيكى مولودة فى ٨ أغسطس ١٩٥٦.. درست القانون واللغات الجرمانية والرومانسية، حاصلة على عدة جوائز، منها جائزة سولوتورن السويسرية للأدب الألمانى عام ١٩٩٩، وجائزة إنجيبورغ باخمان النمساوية «نسبة إلى الشاعرة النمساوية» عام ١٩٩٠، وغيرهما من الجوائز المهمة.

كانت القواقع داخل السلطانية ساكنة تمامًا وميتة، عندما انتاب والدتى الذعر فجأة وأخذت تبكى وتلومنا؛ لأننا لم نكن نطيعها وكبدناها العناء فى تعليمنا. ولكننا كنا نعرف أنها إنما تقول ذلك لأنها لا تملك الشجاعة على انتقاد والدنا، الذى لا بد أن يكون قد حصل على ترقيته الآن. فهى تراه شخصًا جديرًا بالاحترام والإجلال لأنه عالم طبيعة، مما يضعه فى مرتبة أعلى من الأديب. ولذلك فإن مسألة أن أصبح أيضًا عالم طبيعة كانت أمرًا مفروغًا منه؛ بما أن الموسيقى والأدب والثقافة إجمالًا ما هى إلا هوايات نمارسها فى أوقات الفراغ. فلولا الاكتشافات والقرارات الحازمة والمؤثرة التى أسهم بها علماء الطبيعة والفنيون لما تطور العالم، على عكس الموسيقى، كما قال والدى، فما هى إلا رفاهية زائدة وغير قادرة على دفع محرك. قال والدى ذلك لأن أمى كانت تحتفظ بآلة الكمان الخاصة بها فى دولاب غرفة نومها منذ نزوحها إلى هنا. أما البيانو فلا تعزف عليه إلا من حين لآخر عندما تكون حزينة. وغالبًا ما تعزف أغانى للمؤلف شوبرت وتغنى «رحلة الشتاء»، التى كتب كلماتها الشاعر «فيللهلم مولر» عن مريض بالحب يمشى هائمًا على وجهه بعد أن رفضته حبيبته ثم يستسلم إلى وحدته. كانت تعيدها عدة مرات من أولها إلى آخرها وهى تبكى فيبدو صوتها بشعًا، على الرغم من أنه كان لها بالتأكيد صوت جميل فى يوم ما. أما الكمان فلم نسمع عزفها عليه إلا مرة واحدة، ويومها بكت كثيرًا فعضضنا على شفاهنا لنكتم ضحكنا لأن عزفها كان شنيعًا وأشبه بمواء القطط، فأجهشت بالبكاء وقالت لا عجب أن يكون صوت الكمان بهذا السوء وهو مركون منذ سنوات فى دولاب غرفة نوم باردة دون أن يعزف عليه، فمكانه ليس هناك، فشعرنا مرة أخرى بالأسف عليها. بعد مدة تحطم الكمان إلى أجزاء فجأة وهى تحاول إخراجه من دولاب غرفة النوم، وكانت تقوم بذلك سرًا من حين لآخر. كانت الغرفة باردة كالثلج عندما جلست على السرير وأخذت تتأمل الكمان وتبكى. بعد ذلك أعادته إلى صندوقه المبطن بالأخضر، كما فعلت ذلك مرارًا من قبل، وفى طقس جنائزى حقيقى دفنت الصندوق فى دولابها وخرجت من الغرفة وعيناها مغرورقتان بالدموع.