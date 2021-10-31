المصيلحى: مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه هناك ظروف عالمية تؤثر على كافة دول العالم، خاصة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف علي المصيلحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد ": "منذ فبراير الماضي بدأت أسعار البترول في الارتفاع وبالتالي تبدأ أسعار السلع في الارتفاع عالميًا ويكون المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع أسعار السلع".

وتابع: "أسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم وكل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل، ولكن مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع ونستطيع أن نستوعب زيادات الأسعار عالميا".

واستكمل: "الزيادات في أسعار السلع على مستوى العالم مستمرة منذ أسابيع، وعقدنا اجتماع مع رئيس الوزراء واتفقنا على وضع سياسة لاستيعاب وتقليل الضرر من الموجة التضخمية وكان لابد من إعادة النظر في الأسعار".