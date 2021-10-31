الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المصيلحى: مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع

وزير التموين
وزير التموين

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه هناك ظروف عالمية تؤثر  على كافة دول العالم، خاصة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة.

 

وأضاف علي المصيلحي،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد ": "منذ فبراير الماضي بدأت أسعار البترول في الارتفاع  وبالتالي تبدأ أسعار  السلع في الارتفاع عالميًا ويكون المعروض أقل من الطلب وبالتالي ترتفع أسعار السلع".

 

وتابع: "أسعار السلع الغذائية ارتفعت على مستوى العالم وكل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل، ولكن مازال لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع ونستطيع أن نستوعب زيادات الأسعار عالميا".

 

واستكمل: "الزيادات في أسعار السلع  على مستوى العالم مستمرة منذ أسابيع، وعقدنا اجتماع مع رئيس  الوزراء واتفقنا على وضع سياسة لاستيعاب وتقليل الضرر من الموجة التضخمية وكان لابد من إعادة النظر في الأسعار".

رئيس الوزراء أحمد موسى التجارة الداخلية وزير التموي وزير التموين إعلامي استراتيجية التغيرات المناخية اسعار الطاقة مستوى العالم على مسئوليتي الاعلامي احمد موسى رئيس الوزرا تغيرات المناخ فبراير الماضي السلع وزراء الدول أسعار البترول طاقة أسعار السلع الغذاء دول العالم الأسعار علي المصيلحي السل هاتف الغذائية وزير التموين والتجارة الداخلية الضرر السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الطاقة منظمات الدولية ارتفاع أسعار الطاقة ارتفاع اسعار لوزراء وزير التموين والتجارة التغيرات أصيل أخل الطاق

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية في مشاجرة كلية الحقوق

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

الجارديان: قوات تيجراى تحقق مكسبًا استراتيجيًا ضد الحكومة الإثيوبية

ما بين الشك والإيمان.. محطات فى حياة مصطفى محمود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق