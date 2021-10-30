من حكايات المطر

فتحتُ نافذتى الشتوية على أثر طرقات صاخبة فوق زجاجها المعتم، وجدت سيلًا منهمرًا من الحكايات أمام عينى، مددت يدى فى لهفة عسى أن ألتقط ما يروى ظمأ صفحاتى القاحلة!

تلك النجمة.. لا هذا موقعها الحالى، ولا ذاك الضوء عاد يصدر منها، ولعلها ارتحلت من تلك البقعة قبل مولدى بزمنٍ بعيد! وقمر ليلى الباهت ليس إلا صخورًا ووديانًا جافة تحفها ريح عاتية.. هل حقًا يكذب الكون؟

شكوت إلى شيخى عزف عينى عن الدمع! سألنى فى هدوء: هل التحلية قبل التخلية؟ ارتبكت ولم أجبه.. مد كفه نحو قلبى، لامس ألمًا ارتجفت له أوصالى، رأيت يده شعاع نور غاص بداخلى، صرختُ وجعًا وخوفًا.. غبت عن الوعى!

ظهر على صوتى التوتر وأنا أتحدث إلى زوجتى أثناء قيادة السيارة:

«أكان من الضرورى النزول صبيحة يوم الانتخابات.. الشوارع مكدسة برجال الأمن؟!».

أجابتنى زوجتى بأنها فرصة لاستغلال الإجازة التى منحتها الحكومة للموظفين، لتشجيعهم على المشاركة بالعملية الانتخابية، فى التنزه مع الأطفال بحديقة الحيوان، خاصة أن عملى المتواصل على مدار الأسبوع لا يسمح بفرص للخروج مع الأطفال والقيام برحلات أسرية.. تتحرك سيارتى ببطء، أحاول تجنب الشوارع التى بها لجان الاقتراع بقدر الإمكان، أتابع اللافتات التى تغطى الطرقات بتأييد ومبايعة السادة المرشحين؛ لافتة لمرشح الحزب الحاكم رمز الأسد، أخرى لمرشح المعارضة رمز الفيل، ولافتة ثالثة لمرشح التيار الدينى المستقل رمز الأفعى.. أثناء توقف الطريق بسبب لجنة تفتيش، تناهى إلى سمعى نقاش يشتد بين أطفالى فى المقعد الخلفى بالسيارة، انتقل عندى حين سألتنى ابنتى الكبرى: «بابا... من فضلك، أى حيوانات الغابة أقوى: الأسد، الفيل، أم الأفعى؟»، تريثت فى الإجابة، حاولتُ أن أكون عميقًا وحكيمًا كى لا أنصر إحدى بناتى على الأخرى، فينشب نزاع نحن فى غنى عنه، أجبتها بأن كل حيوان له من القوة ما يميزه.. ظهر على وجوههن عدم الرضا من إجابتى، فأوضحت لهن أن الأسد مثلًا له أنياب قوية وسمعة متوارثة عن جسارته وبأسه الشديد، جعلت الحيوانات تهابه وتُنصبه ملكًا للغابة بأسرها، بينما الفيل يملك جسدًا ضخمًا، وتكفى لطمة واحدة من خرطومه أن تفتك بأى مخلوق، لكنه لم يرغب يومًا فى الزعامة، ويحب الحياة الهادئة، يتغذى على النباتات ويعيش فى تفاهم مع الحيوانات المفترسة فلا يعتدى أى منها على الآخر، ولكل منها منطقة نفوذ لا يتجاوزها، أما الأفعى فمع مظهرها الذى يوحى بالضعف بالمقارنة بالضوارى إلا أنها خطيرة جدًا، ولها قدرة فائقة على التخفى والتسلل حتى تقتنص فريستها، فسمها قاتل، يفتك فى لحظات قليلة، ولا يأمنها أحد أبدًا.

ظننتُ أنى قد تخلصت من الموقف، حتى سألتنى ابنتى الوسطى فى إصرار: «وإن قامت معركة بين هذه الحيوانات، فمن يفوز؟».. كنت قد وصلت أمام ضابط الشرطة، تركت النقاش وانتبهت إليه، طلب البطاقة الشخصية ورخصة القيادة وملكية السيارة، أعطيته ما يريد، قام بمراجعتها ثم ردها إلىّ مبتسمًا، باغتنى بسؤال قبل أن أتحرك، وهو يشير نحو اللافتات الثلاث: «من تتوقع أن يكسب هذه الجولة يا أستاذ؟»..

لم أتردد لحظة فى الرد عليه «وهل لها غيره؛ الأسد طبعًا هو المنتصر!».

لم تتجاوز دهشتى ووجومى غير ثوانٍ معدودة، انبسط بعدها وجهى وهنأت المدير على قراره الحكيم بترقية زميلى الأحدث منى سنًا والأقل خبرة ليحل مكانى فى منصب رئيس القسم، ذات القسم الذى رسمت له سياسة العمل على مدار سنوات طويلة، حتى صار الأكثر تميزًا وإنتاجًا فى الشركة بأسرها.. أثنيتُ على تفكيره العميق ورحبت برغبته فى ضخ دماء جديدة وطَمُوحَة إلى مراكز القيادة.. خرجت من المكتب لأجد زميلى رئيس القسم الجديد على الباب، هنأته على زواجه الميمون من أخت مدير الشركة، وعدته بهدية تناسب هذا الحدث السعيد، وأعلنت له عن تطوعى لقيادة سيارة العرس بنفسى، انصرفت وتركته يدخل للمدير، لمحتهما من خلف جدار المكتب الزجاجى الشفاف وقد عَلَتْ وجهيهما الدهشة من معرفتى هذا الخبر الذى يتكتمان عليه ولم يعلم به أحد غيرهما.. و.. العروس!

كانوا يبكون والإمام يواصل التلاوة فى سرعة بغية ختم الجزء الأخير من المصحف تلك الليلة، ارتفعت أصواتهم بالنشيج، أغمضت عينى محاولًا التركيز بقدر الإمكان، جاء إلى خاطرى ذكرى من رحل من أقاربى وأصدقائى، أوشكت دموعى أن تنهمر، أحسست بصمت مفاجئ، فتحت عينى فإذ بى أقف وحيدًا، عاقدًا يدى فوق صدرى، يبدو أننى شردت طويلًا حتى ختم الإمام المصحف وفرغ المسجد من المصلين!

أيقظنى صياحها وألمها الشديد فى منتصف الليل، كل شىء جاهز ومُعَد مسبقًا فى انتظار هذه اللحظة، لدرجة أنى كنت أنام بملابس الخروج.. اختطفتُ حقيبة الملابس، ساندت زوجتى إلى السيارة، ولم ينقضِ وقت طويل إلا وكانت فى غرفة العمليات.. مرت الدقائق ثقيلة إلى أن خرجت الممرضة المساعدة تحمله فى المهد الذى اخترته بنفسى قبل سبعة أشهر بالتمام، ليلة أن بشرتنى بحملها، تلقيته بين يدى، سألتنى الممرضة: «ماذا ستسميه؟» أجبتها على الفور: «أدهم، على اسم شيخى»... ربت الشيخ على كتفى، مسح دمعًا أغرق وجهى، سألنى فى سكينة:

* آلآن ينهمر الدمع؟

- نعم.. لعلها لحظة صدق.

* وهل يكذب الكون؟

- لا.. بل تكذب العين!