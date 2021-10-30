يفترش الشارع منذ سنوات.. إنقاذ شخص بلا مأوى وايداعه مؤسسة رعاية

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، مساء السبت، الاستجابة السريعة لإنقاذ شخص بلا مأوى.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تمت الاستجابة للإغاثة وبالحديث مع الحالة، تبين أنه يدعي عم خالد، يفترش الشارع منذ سنوات، ويعاني من اضطرابات نفسية حادة، صعوبة فى التنفس، ارتفاع فى صغط الدم والسكر، وجروح متفرقة بالجسد، موضحة أنه تم نقله للدار لتلقى الرعاية الصحية والنفسية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه بمجرد وصوله للدار تم عمل اللازم له من كشف طبي ومتابعة من الاخصائيين لإعادة تأهيله نفسياً ودمجه فى المجتمع مرة أخرى.

وأكد محمود وحيد، مدير المؤسسة، أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وذلك فى إطار رعاية جميع الفئات العمرية بدون مأوى وتقديم العلاج والخدمات لهم.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، عن تعامل فريق التدخل السريع مع 736 حالة وشكوى منذ منتصف يوليو وحتى الآن ليرتفع بذلك عدد الحالات والشكاوى إلى 17,589 حالة منذ نشأة الفريق عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التدخل السريع تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل وهى حاليا تتواجد بدورها بالشارع لتقديم الرعاية اللازمة.

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم إيداع 996 مواطنا ومواطنة بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.