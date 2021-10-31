الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بخيوط الكروشيه.. «جنى» أصغر فنانة تشكيلية تبدع فى صنع الشنط (صور)

مصممة كروشيه جنى
مصممة كروشيه جنى هيثم

عشقت الطفلة الصغيرة ألوان الكروشيه، وخيوط النسيج التي تقوم بنسجها لتبدع في تحويلها إلى ملابس وشنط من خلال الإبرة والخيط، لتقوم بأعمال فنية جاذبة، وطورت من ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، وبمساعدة والدتها لها.

جنى هيثم

بخيوط الكروشيه.. حكاية جنى أصغر فنانة تشكيلية تبدع في صنع الشنط

جنى هيثم، ذات الـ١٠ أعوام، تقول والدتها: "بدأت بخيوط كروشيه من هي وعندها 8 سنوات أو قبلها بشوية، وهي علمت نفسها من على اليوتيوب، وبدأت فيديوهات تعليمية وساعدتها جارتنا لما لقيتها حابة تقلدها وكانت دايمًا تشجعها".

 

 

 

 

تروي والدة الطفلة «جنى»، أن جارتها كانت تعلم «جنى» وتختار معها الألوان وتوفر لها كل ما تحتاجه من خامات أو أدوات، وترسل لها فيديوهات كيفية عمل شنط وملابس من الكروشيه لتساعدها في عملهم، وتضيف لمساتها الفنية لهم.

واعتاد والد «جنى» على تشجيعها ومساعدتها في عمل الملابس، وتقول والدتها: «هي بتختار التصميم من على النت، لو شافت حاجة عجبتها بتعملها، وأنا عملت لها صفحة علي الفيس تعرض فيها منتجاتها".

تتمنى «جنى» أن تصبح مصممة ملابس عالمية، وتطور ذاتها باستمرار، لكي تفتخر جميع أفراد عائلتها بها دائمًا، وتكون نموذجًا يحتذى به بين بنات وشباب جيلها دائمًا، خاصة وأن مثل هذه المواهب أفتقدها كثير من الناس، وعليها طلب كبير من عشاق مثل هذه التصميمات.

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عدو الفساد

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