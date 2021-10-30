رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة «إكسبو 2020 دبي»

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد زيارته إلى مدينة دبي، على رأس وفد ضم عددا من الوزراء والمسئولين، شهدت تدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، في ساحة الوصل بمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وتفقد رئيس الوزراء الجناح المصري بالمعرض وكذا جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتقى أيضاً الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والوزير المسئول عن المنصة الاستثمارية المشتركة بين صندوق مصر السيادى، وشركة أبو ظبى القابضة، ومحمد حسن السويدى، الرئيس التنفيذى لأبوظبى القابضة.