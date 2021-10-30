السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حل لغز مقتل رئيس مدينة حوش عيسى وزوجته داخل فيلا في مطروح

الامن
الامن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات العثور على جثتي رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته مقتولين داخل فيلتهما بمطروح.

وكان منشور تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يفيد العُثور على جثتي (رئيس مدينة حوش عيسى بالبحيرة وزوجته) مقتولين داخل فيلتهما بمرسى مطروح.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمقتلهما، حيث أسفرت جهود الأجهزة الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة دش وتم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، حيث توجه لمسكن المجني عليهما لتسليم وحدة تحكم عن بعد "ريموت كنترول" وأنه طلب من المجني عليه مبلغ مالي لمساعدته في شراء "تروسيكل" إلا أنه رفض، فاختمرت في ذهنه فكرة قتلهما والاستيلاء على ما بحوزتهما من مبالغ مالية لاعتقاده باحتفاظهما بمبالغ مالية كبيرة داخل مسكنهما.

وقام بارتكاب الواقعة باستخدام سكين كانت بالمنزل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالة المتهم للنيابة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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