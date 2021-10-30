السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

داود عبدالسيد: أكن كل احترام لموهبة وحيد حامد

داود عبد السيد ووحيد
داود عبد السيد ووحيد حامد

قال المخرج الكبير داود عبدالسيد، لرئيس تحرير جريدة الدستور وائل لطفي، إن ثمة خلطًا حدث في الجزء الخاص بالأستاذ وحيد حامد في حوارهما المنشور غدًا في العدد الورقي من جريدة الدستور.

وأضاف أن الجزء الخاص بطبيعة كتابات الأستاذ وحيد وكونها أقرب للكتابات الصحفية هو رأي نقدي طرحه بعض النقاد وليس رأيه الشخصي في كتابات الكاتب الكبير وحيد حامد.

وأوضح داود أن كونه لم يتحمس لإخراج فيلم سوق المتعة لا يعني عدم إعجابه بكتابات وحيد حامد.

ومن جهته، قال وائل لطفي رئيس تحرير الدستور، إن خلطًا حدث أثناء عملية تفريغ الحوار أدى إلى الخلط بين الرأي النقدي الذي طرحه على المخرج الكبير داود عبدالسيد، ورأي الأستاذ داود نفسه.

وأضاف وائل لطفي أنه يكن كل الاحترام للكتاب الكبير الذي يعتبره أحد أساتذته المباشرين الذين تعلم على أيديهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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